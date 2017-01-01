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Нацбанк знизив гривню до 27,02
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Національний банк України на вівторок, 10 січня, знизив офіційний курс гривні на 73 копійки - до 27,0209 грн за долар проти 26,2867 грн за долар у п'ятницю.
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