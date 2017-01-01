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Помер відомий філософ і соціолог Зігмунт Бауман
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Польський і англійський соціолог, автор концепції "плинних часів", Зігмунт Бауман помер 9 січня на 91 році життя.
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