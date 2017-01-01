Найбагатшими у ФРН є жителі Вольфсбурга, де розташована штаб-квартира Volkswagen

Жителі Вольфсбурга - міста з найбільшими середніми зарплатами у Німеччині - заробляють понад вдвічі більше, ніж жителі Рудних гір - округу в східнонімецькій Саксонії.