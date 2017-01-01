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У Німеччині підрахували іноземців серед потенційних терористів
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Майже половина з 548 ісламістів, яких німецькі спецслужби вважають такими, що становлять загрозу, не є громадянами Німеччини.
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