|
У Києві збільшать кількість бригад з очищення сходів, зупинок і тротуарів
|
З вулиць Києва вночі 8 січня прибирали сніг 248 одиниць снігоприбиральної техніки та 23 бригади з ручного прибирання.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!