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582 авто звільнено зі снігового полону - ДСНС
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Автозаторів через ускладнення погодних умов на території України станом на 7:00 8 січня немає. Із снігових заметів вивільнено 582 авто, в яких знаходилися 1475 осіб - ДСНС.
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