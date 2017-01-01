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ІДІЛ заявила, що у Багдаді їх смертник уразив "натовп шиїтів"
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Бойовики терористичного угруповання “Ісламська держава” взяли на себе відповідальність за вибух замінованого автомобіля на овочевому ринку у східній частині Багдада.
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