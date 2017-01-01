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Слідом за снігопадами на Румунію насуваються сильні морози
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Національне метеорологічне агентство Румунії на відеоконференції з керівниками повітів, що відбулась у Бухаресті, попередило про жовтий рівень небезпеки сильних морозів.
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