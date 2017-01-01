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На Харківщині розчищено від снігу 3750 км доріг, рух не перекривався
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У Харківській області за добу розчищено від снігу 3750 км доріг загального користування: рух не перекривався.
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