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Канадський федеральний міністр привітала українців із Різдвом
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Міністр працевлаштування, розвитку трудових ресурсів та праці Канади Мері Анн Мигайчук привітала українців із Різдвом.
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