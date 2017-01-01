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Шестеро загиблих і півтори тисячі арештів: у Мексиці подорожчав бензин
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Не менше шести людей загинули і понад півтори тисячі затримані в результаті протестів проти підвищення цін на пальне в Мексиці, які тривають вже кілька днів.
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