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РФ доставила на Донбас 250 тонн палива
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З території РФ до тимчасово окупованих районів Луганської області прибуло п'ять залізничних цистерн із приблизно 250 тоннами пально-мастильних матеріалів - розвідка.
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