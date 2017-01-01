|
Шотландія може "заморозити" плани про незалежність
|
Шотландія може призупинити плани про отримання незалежності, якщо уряду Британії вдасться запобігти варіанту "жорсткого Brexit", за яким країна втратить доступ до єдиного ринку ЄС.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!