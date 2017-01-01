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Торік скасували маже тисячу незаконних судових рішень - Луценко
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Впродовж 2016 року за позовами ГПУ на користь громадян та держави присуждено 15,5 млрд грн та скасовано маже тисячу незаконних судових рішень.
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