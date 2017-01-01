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У НАБУ 13 справ щодо е-декларування
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Протягом 2016 року завдяки зусиллям НАБУ на рахунки державних компаній вдалося повернути понад 100 млн, перешкодити розкраданню понад півмільярда грн. Робота триває.
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