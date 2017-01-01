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Європа чекає американську техніку та військових для операції Resolve
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Партія військової техніки для операції Resolve прибуде до Німеччини, як очікується, в неділю.
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