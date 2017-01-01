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Єгипет почав антидемпінгове розслідування щодо «Метінвесту» і «АрселорМіттал»
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Арабська Республіка Єгипет розпочала розслідування щодо імпорту в країну сталевої арматури для будівництва з Китаю, Туреччини та України.
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