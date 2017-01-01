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На Херсонщині перекрили частину одеської траси
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У зв'язку зі складними погодними умовами на Херсонщині, пов'язаними з переміщення активного південного циклону, трасу М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ на ділянці від 177-го по 206-й кілометр у п'ятницю з 10.00 закрито.
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