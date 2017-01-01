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На Кубку світу в Обергофі медалі у спринті розіграють біатлоністки
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У німецькому Обергофі триває четвертий етап Кубка світу з біатлону. 6 січня на старт спринтерської дистанції 7,5 кілометрів вийдуть жінки.
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