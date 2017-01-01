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Матіос: у 2016 засуджено 135 хабарників
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У 2016 р. направлено до суду 285 обвинувальних актів щодо 329 осіб за фактами причетності до корупції, засуджено 135 хабарників - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
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