|
У знеструмлені населені пункти на Закарпатті знову дали світло
|
На Закарпатті на трасах міжнародного значення відновлено рух в межах області, через перевали він все ще обмежений для вантажівок. У всіх населених пунктах, де вчора через заметіль пропала електроенергія, електропостачання відновлено.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!