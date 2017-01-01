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В Ізраїлі суд визнав солдата винним в убивстві палестинця
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Військовий суд в Ізраїлі визнав сержанта Елора Азарію винним у неумисному вбивстві пораненого палестинця Абдула Фатаха аль-Шарифа.
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