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Єфремову вручили обвинувальний акт
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Колишньому керівникові парламентської фракції Партії регіонів Олександрові Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт.
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