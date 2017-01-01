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Розетка розповіла про області застосування та особливості дронів з FPV
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Квадрокоптери з функцією FPV, що транслюють операторові дрона відео в реальному часі, застосовуються в різних галузях. «Розетка» розповіла про особливості подібних пристроїв.
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