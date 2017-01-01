|
Порошенко схвалив створення Вищої ради правосуддя
|
Президент Петро Порошенко підписав Закон "Про Вищу раду правосуддя" під час зустрічі з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедисюком та заступником Глави Адміністрації Президента Олексієм Філатовим. Документ був ухвалений Верховною Радою 21 грудня.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!