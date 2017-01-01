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Стало відомо, коли суд знову розгляне справу щодо арешту Курченка
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У вівторок, 3 січня, Печерський районний суд Києва розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для українського бізнесмена Сергія Курченка.
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