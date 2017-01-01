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У Мюнхені в лютому чекають на Порошенка, Орбана і Гейтса
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Гостями Мюнхенської конференції з безпеки у 2017 році знову стануть високопоставлені політики і відомі громадські діячі та бізнесмени.
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