|
Папа римський сказав, що треба робити зі священиками-педофілами
|
Папа римський Франциск закликав єпископів по всьому світу дотримуватися політики нульової толерантності щодо духовенства, яке допускає сексуальне насильство над дітьми.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!