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Болгарія і Румунія відзначають 10-ту річницю вступу до ЄС
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У перший день нового 2017 року в Болгарії і Румунії відзначають 10-ту річницю вступу цих держав до Європейського Союзу.
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