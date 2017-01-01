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Через Стамбул МЗС відкрило гарячу лінію
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У зв'язку з трагічними подіями, що сталися в нічному клубі "Reina" у Стамбулі, МЗС відкрило додаткову гарячу лінію: +380442381777 або +905306125577.
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