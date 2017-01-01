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Головування в ОБСЄ перейшло до Австрії
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В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з неділі, 1 січня, головує Австрія, яка перебрала ці повноваження в Німеччини.
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