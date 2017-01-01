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Ердоган назвав теракт у Стамбулі спробою створити хаос
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав теракт у нічному клубі в Стамбулі, який забрав життя 39 людей, спробою дестабілізувати ситуацію і створити хаос у країні.
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