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На півдні Німеччини у ДТП загинули шестеро осіб
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Внаслідок автокатастрофи через, ймовірно, густий туман у новорічну ніч на півдні Німеччини загинуло шестеро людей, ще 13 було поранено.
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