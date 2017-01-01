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Ялинкові прикраси з Тернопільщини експортують в Європу та Америку
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Близько 300 тисяч ялинкових скляних іграшок відправили цього року на експорт з райцентру Теребовля, що на Тернопільщині.
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