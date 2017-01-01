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Диригента, який заявив, що Санта-Клауса немає, звільнили
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В Римі був звільнений диригент оркестру Джакомо Лопрієно, який заявив дітям, що Санта-Клауса не існує.
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