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Сідней зустрів 2017 рік феєрверками над гаванню
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Найбільше місто Австралії - Сідней, зустріло Новий рік традиційними феєрверками над Сіднейською бухтою. За годину до цього 2017 рік зустрів новозеландський Окленд.
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