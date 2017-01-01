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Подвійне вбивство на Одещині: підозрюваного заарештували без права на заставу
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Підозрюваний у жорстокому вбивстві жінки та дитини в Овідіополі заарештований без права на заставу.
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