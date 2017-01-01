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Подвійний теракт у Багдаді: кількість жертв зросла до 28
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У результаті двох вибухів на ринку в центрі Багдада загинуло 28 осіб, ще 54 людини дістали поранення.
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