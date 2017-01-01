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Трамп знову вихваляє Путіна – тепер за відмову висилати дипломатів США
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Обраний американський президент Дональд Трамп похвалив російського лідера Володимира Путіна через те, що той не став висилати американських дипломатів з РФ, назвавши його крок "дуже розумним".
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