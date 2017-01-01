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У Києві пограбували майстерню зубних протезів
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У Дніпровському районі столиці невідомі чоловіки зайшли до помешкання, де займаються виготовленням зубних протезів, та, погрожуючи пістолетом, забрали металевий сейф з грошима.
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