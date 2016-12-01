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Алаверди: Лавров запропонував Путіну вислати з РФ 35 американських дипломатів
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Міністерство закордонних справ Росії запропонувало президенту РФ Володимиру Путіну у відповідь на американські санкції у зв'язку з кібератаками вислати 35 американських дипломатів.
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