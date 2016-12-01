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В Україні відкрили фінансування одній з найбільших вітрових електростанцій
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"Укргазбанк" розпочав фінансування проекту будівництва Новотроїцької вітрової електростанції (ВЕС) потужністю 70 МВт, що реалізується компанією «Віндкрафт Таврія» в Херсонській області. Після реалізації проекту вона увійде до трійки найбільших та найпотужніших в Україні.
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