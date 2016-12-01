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Російська і турецька авіація завдали ударів по ІДІЛ у сирійському Ель-Бабі
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Російські літаки за останню добу завдали три авіаудари по позиціях "Ісламської Держави" в районі сирійського міста Ель-Баб, а удари турецької авіації знищили 17 цілей терористичної організації.
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