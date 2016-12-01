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Київський транспорт на свята змінює режим роботи
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У зв'язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді, на ділянці від вул. Софіївської, 23 до Михайлівської площі, у роботу наземного громадського транспорту та столичного метрополітену буде внесено зміни.
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