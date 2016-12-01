Київський транспорт на свята змінює режим роботи

У зв'язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді, на ділянці від вул. Софіївської, 23 до Михайлівської площі, у роботу наземного громадського транспорту та столичного метрополітену буде внесено зміни.