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Кабмін призначив ще двох держсекретарів
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Кабінет міністрів призначив державних секретарів у Міністерство оборони і Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.
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