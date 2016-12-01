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Ощадбанк закінчує рік із портфелем строкових депозитів фізичних осіб у 50 млрд. грн.
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У 2016 році Ощадбанк підтвердив статус лідера з залучення депозитів фізичних осіб. Протягом року Ощадбанк демонструє найбільший серед банків України приріст строкових коштів фізичних осіб.
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