Ощадбанк закінчує рік із портфелем строкових депозитів фізичних осіб у 50 млрд. грн.

У 2016 році Ощадбанк підтвердив статус лідера з залучення депозитів фізичних осіб. Протягом року Ощадбанк демонструє найбільший серед банків України приріст строкових коштів фізичних осіб.