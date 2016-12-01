|
У Полтаві перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі
|
У Полтаві біля зупинки громадського транспорту "Фарфоровий завод" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!