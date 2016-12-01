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Нацбанк попередив 12 банків: докапіталізація до кінця року
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Другій двадцятці банків за розмірами активів необхідно досягнути позитивних значень показника достатності капіталу до 1 січня 2017 року.
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