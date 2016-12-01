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За 2016 рік у Туреччині заарештували понад 1300 осіб, причетних до ІДІЛ
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Впродовж 2016 року в Туреччині за зв'язки з Ісламською Державою було затримано 3 359 осіб, із них 1313 було заарештовано.
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