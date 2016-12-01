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Балчун доручив готувати тендери під рішення Кабміну
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Глава правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун дав нагальне доручення розпочати підготовку тендерів під рішення Кабінету Міністрів виділити залізниці 16 млрд грн на першочергові капітальні інвестиції.
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